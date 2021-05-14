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Просили притормозить деятельность партии, - Глава исполкома "Удара" Палатный о причинах массовых обысков

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Просили притормозить деятельность партии, - Глава исполкома &quot;Удара&quot; Палатный о причинах массовых обысков

Массовые обыски в столице – давление Банковой на Кличко и партию "Удар". Об этой заявил председатель исполкома партии Артур Палатный, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что правоохранители пробыли в его доме 5 часов, но ничего не нашли и не назвали причины следственных действий.

"Обыск у меня длился 5 часов. У меня есть протокол обыска. В нем четко указано: при обыске вещей или документов, которые представляют интерес для следствия, обнаружено и изъято не было. Следователи в целом вели себя вежливо, если не брать во внимание тот факт, что они так и не смогли мне объяснить причины и юридические основания своего визита. И это не удивительно, потому юридическая составляющая здесь нулевая. Следователи - просто исполнители, которым сказали прийти и устроить этот фарс", - отметил Палатный.

Он рассказал о "предупреждении" с Банковой на счет "Удара" накануне массовых обысков.

"Неделю назад ко мне приходили гонцы с Банковой и убедительно просили притормозить с политическими амбициями и усилением деятельности партии "Удар" на всеукраинском уровне. Условия были озвучены такие: либо "Удар" в своей политической деятельности сворачивается до уровня Киева, или нам устроят веселую жизнь. Я, конечно, отправил их куда подальше. Ну хоть одно обещание они выполнили", - рассказал Палатный.

Он убежден, что незаконное давление на демократическую партию и местное самоуправление будет негативные последствия для Офиса Президента.

"Это давление на политическую партию "Удар", на Виталия Кличко, на всю систему местного самоуправления. Видимо, власти решили, что не будут просто наблюдать, как растет поддержка лично Виталия Кличко и партии "Удар". Когда они смотрят на рейтинги доверия украинцев к Кличко их душит национальное украинское животное. Они боятся конкуренции и начинают делать ошибки. Таким путем шел Янукович. Куда он пришел, мы все знаем", - подытожил Палатный.

Артур Палатный возглавил исполнительный комитет "Удара" в марте 2021, два созыва был народным депутатом от партии.

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