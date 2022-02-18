"Прошу ускориться" - Резников обратился к местным властям

Резников дал задание местным властям по теробороне. Фото: скриншот с видео "Україна 24"

Министр обороны Алексей Резников призвал местные власти в регионах содействовать развертыванию территориальной обороны (ТрО) Вооруженных сил Украины. В частности, выделить места для дислокации Сил ТрО.

Об этом сказал в Верховной Раде 18 февраля, передает Gazeta.ua.

Резников подчеркнул, что основным вопросом в контексте теробороны остается обустройство локаций в регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны

"Прошу тех местных руководителей, которые еще колеблются по выделению мест дислокации, по крайней мере, скорее принимать решения, ведь территориальная оборона это общее дело армии и общин", - подчеркнул он.

В то же время министр заверил, что ряд городов уже утвердили бюджет территориальной обороны и программы содействия.

"Мы работаем с местными властями и органами самоуправления. Ряд регионов городов уже утвердил свои программы содействия территориальной обороне, в частности, проголосовала на сессиях многих местных советов финансовую помощь. Я благодарю их за поддержку", - резюмировал министр обороны.

Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.