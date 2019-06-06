Пророссийский блогер Шарий создал партию

В проросийского видеоблоггера Анатолия Шария появилась политическая партия. Информация об этом есть в Едином государственном реестре юридических лиц.

Партия называется ПП "Партия Шария", зарегистрированная в Харькове. Руководитель - Чекман Наталья Васильевна. Указано, что партию основали в феврале 2015-го. Тогда она называлась "Объединенная Украина", ее руководителем был адвокат Анатолий Жила.

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Бывший журналист Анатолий Шарий выехал из Украины 2012-го, он является известным пророссийским блогером, которого СБУ подозревает в сотрудничестве с российскими спецслужбами.