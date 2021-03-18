"Пророссийские бл*ди" - СМИ опубликовали переписку "слуг"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал депутатов с других фракций "пророссийскими бл*дями".

Переписку фракционного чата "слуг" опубликовали "Букви"

Один из нардепов написал, что "недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были". А также указал на необходимость использования синонимических заменителей.

В ответ другой нардеп написал: "Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучиваться и в тех случаях, когда бедные из "Голоса" называют всех нас "пятой колонной". Или Юля пугает будущим судом".

Арахамия ответил: "Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию".

У заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука спросили, можно ли так говорить.

Кто-то подкорректировал высказывания Арахамии: "Пророссийские представители древнейшей профессии. Так мы точно регламент не нарушим".

Еще один участник чата "слуг" подобрал свой синонимический ряд о коллегах из других фракций: "Курвы, лярвы нельзя".

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В Верховной Раде подрались депутаты из ОПЗЖ и "Слуги народа". Это произошло после того, как нардеп от СН назвал ОПЗЖ террористами.