"Пророссийские бл*ди". "Слуга народа" объяснили, кого имели в виду

Корниенко объяснил переписку фракции. Фото: @sluganarodu.official

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил переписку в чате фракции с матом.

Ранее издание "Букви" опубликовало чат "слуг", где председатель фракции Давид Арахамия написал: "Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию". Кто-то подкорректировал высказывания Арахамии: "Пророссийские представители древнейшей профессии. Так мы точно регламент не нарушим".

"Почему вы решили, что это о "Батькивщину"? Это не о "Батькивщине". Об другой партии, которая точно более пророссийская, чем "Батькивщина". Наиболее пророссийская в парламенте. Мы решили ее не называть, это фракционное решение", - объяснил Корниенко в эфире телеканала "Україна 24"

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В Верховной Раде подрались депутаты из ОПЗЖ и "Слуги народа". Это произошло после того, как нардеп от СН назвал ОПЗЖ террористами.