Проработали 46% протоколов по мажоритарных округах: кто лидирует

Результаты голосования по мажоритарным округам. Фото: ТСН

Центральная избирательная комиссия обработала 46,22% электронных протоколов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

В Винницкой области в округе №13 лидирует самовыдвиженец Петр Юрчишин (39,33%). Юрий Максименко от "Слуги народа" на втором месте (24,54%), - сообщает ЦИК.

В Волынской области в округе №19 лидирует Игорь Гузь (самовыдвиженец) - 60,97%, у Назара Мисковця ( "Слуга народа") - 14,89%.

В Днепропетровской области в округе №29 на первом месте Сергей Демченко ( "Слуга народа") - 54,27%. Александр Юрчак (ОПЗЖ) - 8,95%.

В Донецкой области в округе №57 побеждает Вадим Новинский ( "Оппозиционный блок") - 42,44%, у Вячеслава Салгалова ( "Слуга народа") - 24,01%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК обработала более половины бюллетеней

В Житомирской области в округе №62 побеждает Игорь Герасименко ( "Слуга народа") - 47,82%, у самовыдвиженца Борислава Розенблатта - 6,62%. В округе №64 после подсчета 61,20% протоколов побеждает Вячеслав Сигачов ( "Слуга народа") - 28,74%, у самовыдвиженца Владимира Арешонкова - 26,51%. В самовыдвиженца Сергея Пашинского -17,62%.

В Закарпатской области в округе №69 после подсчета 55,63% протоколов побеждает Эдгар Токарь ( "Слуга народа") - 34,35%, а за ним идет Виктор Балога ( "Единый центр) - 33,57%. В округе №73 лидирует самовыдвиженец Владислав Поляк - 46,44%. В самовыдвиженца Василия Брензовича - 22,26%. В округе №72 самовыдвиженец Василий Петевка получил 35,71% голосов.

В Ивано-Франковской области в округе №88 лидирует самовыдвиженец Андрей Иванчук - 47,38%. У Андрея Шевченко ( "Слуга народа") - 24,89%.

В Киевской области в округе №95 лидирует Александр Горобец ( "Слуга народа") - 29,38. Владимир Карплюк (самовыдвиженец) - 22,68%. В округе №94 лидирует Александр Дубинский ( "Слуга народа") - 34,96%. Игорь Кононенко (самовыдвиженец) - 14,55%.

В Кировоградской области в округе №100 лидирует Игорь Мурдо ( "Слуга народа") - 37,73%. Юрий Крутько (Аграрная партия) - 16,18%.

В Луганской области в округе №114 лидирует самовыдвиженец Сергей Шахов (42,44%).

Во Львовской области в округе №116 лидирует Николай Княжицкий ( "Европейская солидарность") - 22,87%. В округе №118 побеждает Богдан Дубневич (34,15%). Его брат Ярослав - в округе №120 имеет 45,69%.

В Николаевской области в округе №130 побеждает Игорь Негулевський ( "Слуга народа") - 37,01%, у Владимира Фроленко ( "Оппозиционная платформа - За жизнь") - 20,95%.

В Одесской области в округе №135 после подсчета 46,46% лидирует Алексей Леонов ( "Слуга народа") - 40,23%, а у Сергея Кивалова - 32,16%

На Полтавщине в округе №150 после обработки 32,03% протоколов лидирует Алексей Мовчан ( "Слуга народа") - 38,62%, у самовыдвиженца Константина Жеваго - 26,72%.

В Ровенской области в округе №152 после подсчета 81% протоколов лидирует Александр Ковальчук ( "Слуга народа") - 30,94%, у Олега Осуховского ( "Свобода") - 13,77%.

В Сумской области в округе №159 после подсчета 25,9% протоколов лидирует самовыдвиженец Андрей Деркач (38,9%), у Дмитрия Шевченко ( "Слуга народа") - 24,02%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек

В Тернопольской области в округе №164 после подсчета 76,62% протоколов, Михаил Головко ( "Свобода") набирает 21,51%. Его найлижчий конкурент Игорь Васильев ( "Слуга народа") набирает 20,78%.

В Харьковской области в округе №181 лидирует кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Микиша (37,26% голосов). У жены первого номера избирательного списка "Оппозиционного блока" Евгения Мураева Валерии - 24,33%.

В Херсонской области в округе №184 после подсчета 26,31% протоколов лидирует самовыдвиженец Игорь Колихаев - 43,59%. Самовыдвиженец Иван Винник занимает третье место с 12,55%

В Хмельницкой области в округе №189 лидирует кандидат от "Слуги народа" Елена Копачук (32,97%). В самовыдвиженцев Андрея Шинькович и Вадима Лозового по 23,09% и 19,26%.

В Черкасской области в округе №199 лидирует с 39,3% самовыдвиженец Валентин Ничипоренко. У кандидата от "Слуги народа" Сергея Нагорняка - 33,43%. Самовыдвиженец Светлана Залищук - 9,73%.

В Черновецкой области в округе №204 лидирует кандидат от "Слуги народа" Валерий Божик (51%), который опережает самовыдвиженца Максима Бурбака (22,39%).

В Черниговской области в округе №208 побеждает самовыдвиженец Валерий Давиденко (449%, 1). У кандидата Антона Панченко - 16,28%

В Киеве в округе № 223 лидирует кандидат от "Слуги народа" Людмила Буймистер (32,35%). В ее ближайшего конкурента Юрия Левченко ( "Свобода") - 22,78%.

В Днепре на одном из избирательных участков неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.

В законе прописано, что тушить неиспользованные избирательные бюллетени надо путем отделения правого нижнего угла бюллетеня.