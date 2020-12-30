Проработал три месяца. Зеленский уволил председателя Черкасской ОГА

Сергийчука уволили. Фото: Прочерк

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея Сергийчука, который пробыл в должности четыре месяца.

Временно исполняющим обязанности председателя ОГА назначен Виктор Гусак, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Сергийчук подал заявление на увольнение. Он возглавил ОГА 28 августа.

29 декабря Сергийчук провел пресс-конференцию, во время которой рассказал о своих достижениях в должности. В области на 99% реализовали программу "Большая стройка", решили проблему с отоплением в Смеле и "инициировали снижение тарифов минимум на 20%". В Черкасской области больницы обеспечены кислородом на 82%, а медики, работающие с больными Covid-19, получают доплаты и застрахованы.

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Напомним, при президенте Зеленском в Черкасской области не зарегистрировали ни одной украинской церкви