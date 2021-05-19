Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение

Он также обратился в правоохранительные органы с просьбой "отнестись со всей ответственностью к данному материалу". Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус записал очередное видеообращение, в котором заявил о готовности передать "своим друзьям" материалы о "похищении", которое произошло в 2016 году.

Видеообращение появилось в специально созданном Telegram-канале @chausua. Судья свободно сидит на фоне серой стены и, очевидно, читает заранее подготовленный текст. По словам Чауса, он готов появиться в Украине и со своими адвокатами "дать ответы на все вопросы".

"Уверен, что причастные к моему похищению в 2016 году лица боятся моего возвращения и сделают все, чтобы я замолчал. Зная их возможности, в том числе, финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь моих родных. Поэтому я принял решение передать друзьям свои рукописные записи и собранные мной за эти годы материалы в отношении этих лиц для дальнейшей публикации", - заявил Чаус.

Он также обратился к правоохранительным органам с просьбой "отнестись со всей ответственностью к данному материалу, несмотря на должность, статус и фамилию лиц, указанных в нем".

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9 августа 2016 года судью Николая Чауса задержали работниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, в котором был с 10 августа до 1 сентября 2016-го. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на его арест. Однако до этого времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года его объявили в розыск. В марте 2017-го Чауса задержали на территории Молдовы. 4 октября 2017-го Третья Дисциплинарная палата совета правосудия отстранила Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище. 3 апреля 2021 года в Кишиневе неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что его похитили иностранные граждане, которые уже пересекли границу с Украиной. 5 апреля в деле появился первый задержанный. Переписка организаторов преступления велась на украинском. В видеообращении от 17 мая Чаус заявил, что похищение действительно было, но в 2016 году. И с тех пор его, запугивая расправой, заставляли находиться в Молдове. Сейчас, по словам Чауса, он собирается вернуться.