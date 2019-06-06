"Пропавшее" оборудование на Банковой нашлось

Петр Порошенко. Фото: РБК

Администрация президента опровергла заявление экс-спикер Порошенко Святослав Цеголко о том, что оборудование для ситуационной комнаты было взято в аренду.

Об этом сообщают Українські новини.

"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", - говорится в сообщении.

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Сейчас оборудование имеется и состоит на учете Госуправления делами.

— Мы не хотим быть в этой администрации. Я хотел бы найти другое место в Киеве или возле Киева, — говорит новоизбранный президент 41-летний Владимир Зеленский 21 апреля. Намерена перенести Администрацию президента из здания на вул. Банковой в Киеве.