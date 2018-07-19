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четверг, 19 июля 2018 09:54

Проникновение на склад танков: в Раде отреагировали на выходки блоггеров

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Проникновение на склад танков: в Раде отреагировали на выходки блоггеров

Харьковские блоггеры, которые обнародовали видео с танкового склада в Харькове, сознательно совершили провокацию.

Такое убеждение высказал секретарь комитета по вопросам безопасности и обороны Иван Винник в эфире "112 Украина".

"Мы должны выходить на новый общественный договор, государство имеет право применять силу в определенных обстоятельствах на основании определенного законодательства. А граждане должны уважать это право и не делать вызывающих действий, как мы видели с этими блогерами. Они попали на оборонное предприятие, понимая заранее, что хотят осуществить определенную провокацию. Не думаю, что они так хотели подчеркнуть наличие определенной проблемы. В таком случае они бы обратились к руководству Укроборонпрома, что легко попали на стратегическое оборонное предприятие. Если бы обратной реакции не было, следовало бы обратиться на комитет Верховной Рады", - сказал Винник.

При этом он убежден, что даже если бы склад охраняли "три роты Нацгвардии", во время вероятного штурма они вряд ли применяли бы оружие.

"И это понятно. После патрульного полицейского, который получил 5 лет условно за то, что во время исполнения своих обязанностей застрелил правонарушителя. Поэтому любая военизированная охрана, которая охраняет государственное предприятие, будет колебаться перед применением средств воздействия", - убежден нардеп.

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В Харькове двое местных блоггеров беспрепятственно проникли на территорию танкового состава ВСУ, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. При этом база была без охраны. Склад расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

Позже Нацполиция Харьковской области открыл производство.

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19
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