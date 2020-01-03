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пятница, 03 января 2020 11:49

Прокуроры выданных боевикам "беркутовцев" успешно прошли собеседования в Офисе генпрокурора

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Прокуроры выданных боевикам &quot;беркутовцев&quot; успешно прошли собеседования в Офисе генпрокурора
"Беркутовцев" Зинченко и Аброськина выдали российским боевикам.

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях.

Соответствующие результаты опубликованы на сайте ведомства, пишет "Громадське"

В комментарии прокурор Земсков не стал разглашать детали собеседования, ведь "большинство вопросов касались расследований".

Земсков занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

В то же время он рассказал, что остается работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я старший группы прокуроров", - сказал Земсков.

В Офисе генерального прокурора продолжались собеседования по утверждению на административные должности. В частности, квалификационную аттестацию проходят прокуроры с прошлой прокурорской группы, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане.

Ранее собеседование успешно прошел еще один прокурор по делам Майдана Алексей Донский.

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28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-"беркутовцам", которых отдали российским боевикам во время обмена.

Тогда прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые годами занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса в деле о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.

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