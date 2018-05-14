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Прокуратура взялась за друга Порошенко

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Прокуратура взялась за друга Порошенко
Фирма нардепа Игоря Кононенко получила разрешение на добычу лития без конкурса. Фото: Новое время

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении должностных лиц Государственной службы геологии и недр и фирмы нардепа Игоря Кононенко "Петро-Консалтинг" по подозрению в присвоении полезных ископаемых в особо крупных размерах. Об этом сообщает "Украинская правда".

По информации народного депутата Алексея Рябчина от партии "Батькивщина", уголовное производство открыли 20 апреля. В судебном реестре информация об этом деле отсутствует.

В марте фирма с целью осуществления плановой деятельности начала обязательную процедуру оценки воздействия на окружающую среду. В апреле состоялось заседание общественного совета при Великоновоселковской райгосадминистрации, на котором не была поддержана деятельность "Петро-Консалтинг" по разработке литиевых месторождений.

Общественный совет направила письмо в Министерство экологии с просьбой предоставить разъяснения по выбору участка для добычи литиевых руд, влияние на окружающую среду и здоровье людей и провести общественные слушания по этим вопросам.

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13 мая 2018 единственным владельцем "Петро-Консалтинг" стал ее экс-руководитель Игорь Коломиец. По его должность назначили Перелыгина Егора Евгеньевича, которому установили ограничения на совершение сделок с спецразрешения. До недавнего времени он был и.о. председателя правления ПАО "Альпари-банк", 100% акций которого принадлежит бизнесмену из Объединенных Арабских Эмиратов Бахтари Хедаятоллах. Несмотря на смену владельцев и директора, место регистрации "Петро-Консалтинг" осталось неизменным.

Компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 млн тонн литиевой руды на Донбассе.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

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