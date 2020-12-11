Прокуратура возбудила дело против Новинского

Венедиктова открыла дело против Новинского.Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100010720391976

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против нардепа Вадима Новинского.

Об этом сообщает "РБК-Украина"

Производство открыто 24 сентября на исполнение решения Печерского районного суда Киева.

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - отметили в Офисе генпрокурора.

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Заявление в суд с просьбой открыть дело против нардепа подало ООО "Гратант". Предприятие утверждает, что Новинский незаконно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом Укрэксимбанка.

В пользу Енакиевского металлургического завода из госбюджета взыскали возмещение на 106, 7 млн грн с НДС и пеню на 105, 9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС. Согласно данных госреестра, конечным бенефициаром ЗАО "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а собственником существенной части - Вадим Новинский.