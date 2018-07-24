Прокуратура повторно направила в суд дело Вороненкова

Дело Вороненкова продолжает расследоваться. Фото: Утро

Прокуратура Киева повторно направила в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт по Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, подозреваемых в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

"На прошлой неделе повторно был направлен обвинительный акт в Шевченковский районный суд. Суд назначил подготовительное заседание на 3 августа. Квалификация обвинения не менялась ", - сообщила пресс-секретарь Киева Надежда Максимец, передает УНН.

Максимец добавила, что прокуратура отстранила технические недостатки в обвинительном акте, которые были указаны в постановлении суда, согласно которому он был возвращен прокурору, и направила его на новое судебное рассмотрение.

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13 июня 2018 Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, подозреваемых в убийстве экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, которого застрелили 23 марта 2017.