Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн

Венедиктова рассказала, какую меру пресечения будут просить Медведчуку. Фото: "Ліга"

Генпрокуратура будет требовать для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с 1 млрд грн залога.

Об этом на брифинге сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Gazeta.ua.

"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей или залоге в один миллиард гривен", - сказала она.

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"Я бы просил безальтернативный вариант. Но этот вопрос не является компетенцией Службы безопасности Украины", - сказал глава СБУ Иван Баканов.

Депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом на брифинге 8 октября сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает Gazeta.ua. Действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.