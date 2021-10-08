Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн

 
Ексклюзивы
1/5
Пикассо, Малевич и 149-летний завод - чем впечатляет знаменитая Пархомовка
Пикассо, Малевич и 149-летний завод - чем впечатляет знаменитая Пархомовка
Просмотров: 261
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1449
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 414
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1539
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4095
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1188
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1413
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1683
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
4
4
6
4
5
&quot;Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента&quot;: что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
Бывший спикер пришел на галерку, ему подарили змею
&quot;Мецгер out&quot; - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
Штайнмайер приехал в райцентр в Черниговской области
В Польше открыли памятник &quot;пароху концлагеря Майданек&quot; украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Видео
Все видео
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Шмыгаль поблагодарил Бога, когда нардепа не включили в эфир
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 666
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 441
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 819
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2106
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 36
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 18:04

Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн

  Комментировать
Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн
Венедиктова рассказала, какую меру пресечения будут просить Медведчуку. Фото: "Ліга"

Генпрокуратура будет требовать для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с 1 млрд грн залога.

Об этом на брифинге сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Gazeta.ua.

"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей или залоге в один миллиард гривен", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против Медведчука и Марченко ввели санкции

"Я бы просил безальтернативный вариант. Но этот вопрос не является компетенцией Службы безопасности Украины", - сказал глава СБУ Иван Баканов.

Депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом на брифинге 8 октября сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает Gazeta.ua. Действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7866
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5850
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 4464
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4095
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 3132
Политика
Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов
Пацанские правила поведения Зеленский ставит выше норм морали - Николов
 Просмотров: 243
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили
Восьмой день голодовки: адвокат ошеломил цифрой потерянных килограммов Саакшвили 1 Просмотров: 306
Медведчуку объявили новое подозрение
Медведчуку объявили новое подозрение
 Просмотров: 459
Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове
Владелец торговой марки "Пидрахуй" и изгнанник "слуг": самое интересное о нардепе Полякове Просмотров: 585
Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование
Окружение Зеленского не имело легальных доходов, чтобы купить недвижимость в Лондоне - расследование 1 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
11
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 8519
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть