Прокуратура будет требовать для Медведчука залог в 1 млрд грн

Генпрокуратура будет требовать для подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей с 1 млрд грн залога.
Об этом на брифинге сказала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Gazeta.ua.
"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей или залоге в один миллиард гривен", - сказала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против Медведчука и Марченко ввели санкции
"Я бы просил безальтернативный вариант. Но этот вопрос не является компетенцией Службы безопасности Украины", - сказал глава СБУ Иван Баканов.
Депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Об этом на брифинге 8 октября сообщил председатель СБУ Иван Баканов, передает Gazeta.ua. Действия Медведчука были направлены на подрыв энергетической независимости Украины.
Комментарии