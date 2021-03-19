Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение. СБУ показала его антиукраинский трэш

Михаил Шпик призывал к расправам над участниками Революции достоинства, украинскими воинам на фронте.

СБУ сообщила о подозрении пророссийском пропагандисту Михаилу Шпиру, который выступал на телеканале, связанном с кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

Украинские правоохранители установили, что так называемый "политический эксперт" работал в интересах государства-агрессора России.

На канале "112 Украина" он призывал к развалу Украины и нарушении ее границ. Организовывал сам и участвовал в антиукраинских информационных операциях.

Там он призывал к расправам над участниками Революции достоинства, бойцами АТО/ООС и тому подобное.

"Моя претензия к Януковичу, почему людей на Майдане не подавали в первые дни", - говорит прокремлевский пропагандист.

Также делал оскорбительные заявления относительно украинского языка.