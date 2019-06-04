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вторник, 04 июня 2019 15:10

Произвол перевозчиков, отказывающих в льготном проезде ветеранам, должен строго караться - Третьяков

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Произвол перевозчиков, отказывающих в льготном проезде ветеранам, должен строго караться - Третьяков
Председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что права людей, которые рисковали своим здоровьем и жизнью, чтобы страна жила в мире, должны быть защищены

Верховная Рада 231 голосом поддержала в первом чтении закон, ужесточающий ответственность водителей и предпринимателей-перевозчиков за безосновательный отказ в льготной перевозке ветеранов, в том числе ветеранов АТО/ООС, а также ли лиц с инвалидностью. Об этом, как сообщают "Факты", заявил народный депутат, председатель Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.

"Досадные инциденты, когда водители и предприниматели-перевозчики безосновательно отказывают в льготном проезде ветеранам, в том числе АТО/ООС, и людям с инвалидностью, к сожалению, случаются довольно часто. Иногда такие случаи попадают в медиа, соцсети и тогда взрывается скандал. Но большинство из таких ситуаций, на самом деле, остаются без внимания общества. Я убежден, что права тех, кто рисковал своим здоровьем и жизнью, чтобы страна жила в мире, и тех, кто требует особого внимания и человеческого отношения должны быть защищены", - отметил Третьяков.

По словам народного депутата, именно поэтому Комитет Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью совместно с Министерством по делам ветеранов предложил увеличить штрафы за безосновательный отказ в льготной перевозке с 136 гривен до 2550.

"Сегодня парламент 231 голосом поддержал соответствующий законопроект в первом чтении. И мы обязательно дожмем ситуацию, чтобы этот закон заработал. Обидно что приходится таким образом напоминать некоторым перевозчикам о почете и уважении, которое должно быть к нашим ветеранам и людям с инвалидностью. Но такой шаг, по моему мнению, является оправданным - произвол должен караться строго", - подчеркнул Третьяков.

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