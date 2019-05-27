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понедельник, 27 мая 2019 14:34

Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал правительство не откладывать энергореформу

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Своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений, среди которых – рост ВВП, рост поступления налогов в государственный бюджет через улучшение инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленность. Об этом Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности сообщил в письме вице-премьеру Владимиру Кистиону, главе Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, главе НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку.

"В последнее время в средствах массовой информации участились случаи высказывания отдельных мыслей о необходимости переноса сроков внедрения нового энергетического рынка Украины. В соответствии с действующим законодательством и условиями Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна либерализовать энергетические рынки и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков энергоресурсов. Своевременный старт энергетической реформы, запланированный на 1 июля 2019 года, приведет к целому ряду положительных социальных изменений. Это и рост ВВП, и рост поступления налогов в государственный бюджет через улучшение инвестиционного климата и приход эффективных инвестиций в промышленность", - отмечает в письме Профсоюз.

  Письмо Профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности к вице-премьеру Владимиру Кистиону, председателю Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку
Письмо Профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности к вице-премьеру Владимиру Кистиону, председателю Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку
  Письмо Профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности к вице-премьеру Владимиру Кистиону, председателю Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку
Письмо Профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности к вице-премьеру Владимиру Кистиону, председателю Комитета ТЭК Верховной Рады Александру Домбровскому, председателю НКРЭКУ Оксане Кривенко и советнику президента Александру Данилюку

По мнению руководителей профсоюза, при условии четкого соблюдения сроков внедрения энергетической реформы, прогнозируется поступление около 40 млрд евро инвестиций в течение уже следующих 10 лет. Это позволит модернизировать энергогенерирующие предприятия и выполнить экологические обязательства, которые Украина взяла на себя перед европейским сообществом.

"Такое улучшение инвестиционной привлекательности страны приведет к общему росту экономики Украины. А значит - и приведет к росту благосостояния украинский. Что выберем сейчас - безответственное возвращения к непрозрачным политизированных схем управления энергетикой, или проевропейский путь, прозрачные процедуры тарифообразования, улучшение качества энергетических услуг социальный рост?", - пишут в своем письме представители энергетики Украины.

Профсоюз призвал Кабинет Министров, депутатов Верховной Рады, НКРЭКУ и советника Президента Украины обеспечить своевременный запуск нового рынка. "Потому что это единственный путь к энергетическому будущего Украины и миллионов украинцев", - уверены в Профсоюзе работников энергетики и электротехнической промышленности.

Как ранее сообщалось, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

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