Профильный комитет рекомендовал назначить Ляшко на должность министра

По Ляшко проголосовали 13 членов комитета. Фото: МЗ

Профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Раде назначить Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Заседание возглавил председатель комитета Михаил Радуцкий. Его транслировали онлайн. Обсудили кандидатуру Ляшко и его ответы на вопросы, сообщает "Цензор.нет".

За кандидатуру Ляшко проголосовали 13 членов, Яна Зинкевич воздержалась.

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Радуцкий выразил уверенность, что кандидатура Ляшко на должность министра здравоохранения будет одобрена также и в сессионном зале.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обещает вакцинировать 5 млн украинцев. Такого результата он хочет достичь в должности министра здравоохранения в течение летнего периода. Речь идет о прививках двумя дозами вакцины. То есть 10 млн прививок за три месяца, заявил Ляшко на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.