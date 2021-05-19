Профильный комитет поддержал ликвидацию ОАСК

Комитет посоветовал рассмотреть ликвидацию на сессии. Фото: УП

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики порекомендовал включить в повестку дня сессии парламента президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

За законопроект проголосовали 10 членов комитета, передает "Укрінформ".

Трое высказались против, один воздержался, сообщил председатель комитета Андрей Костин.

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Комитет рекомендует включить в повестку дня сессии связанный с документом законопроект "О внесении изменения в раздел XII "Заключительные и переходные положения "закона" О судоустройстве и статусе судей". За это решение проголосовали 10 членов комитета, один высказался против, двое воздержались.

Судьи Окружного административного суда Киева направили в Парламентскую Ассамблею Совета Европы жалобу на инициативу президента Владимира Зеленского ликвидировать ОАСК. Они убеждены, что президент начал незаконную процедуру их увольнения, и это негативно повлияет на верховенство права и независимость судебной власти в Украине.