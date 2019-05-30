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четверг, 30 мая 2019 17:52

Профи против шоу? Два очевидных тренда выборов

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Автор: РБК-Украина
  Неопределенность "старых" политиков всегда будет тянуть "новых" на дно
Неопределенность "старых" политиков всегда будет тянуть "новых" на дно

Почему избиратель так полюбил свое правительство

"Стадион так стадион" стал сигналом того, что политики готовы или хотя бы будут пробовать играть по новым правилам. Постмодернизм победил архаику, как выразился художник Александр Ройтбуд.

Первым очевидным трендом парламентской кампании станут попытки повторить блицкриг новоизбранного президента. "Омоложение" партийных списков, сленг, велосипеды и главное - сочетание политики с шоу.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, певцы Олег Винник и Виктор Павлик с неизвестной партии "Стабильность", эпатажная Ольга Полякова с собственным политическим проектом, частично партия "Голос" Святослава Вакарчука, проект братьев Кличко - все они подхватывают новый тренд и надеются на эмоциональный электорат.

Очевидно, что "новые Зеленские" несколько размоют 37% "Слуги народа", предложив политическую альтернативу и любителям эстрады, и сторонникам рок-команд, и любителям спорта.

Политические шоу-проекты преимущественно популистские. Иными они не могут быть, сторонники ждут именно такого. Каждый политик стремится понравиться электорату, но в этом случае все, как в театре - на надрыве, ярком чувстве, обожании. И, конечно, разочаровании аж до обвинений во всех грехах. Но это уже после выборов.

Вторым трендом нынешней кампании есть запрос на здравый смысл. Вихрь эмоций с каждым днем ​​отступает под натиском скептицизма к новому президенту и трезвого анализа. Не так все плохо, как рассказывали. Доходы населения в долларовом эквиваленте почти сравнялись с довоенными. Правительство дало старт многим важным реформам, которые откладывались годами. Иностранные консультанты удивляются динамике изменений. Бюджет выполняется, несмотря на колоссальные долги предшественников. Да, есть усталость от войны. Есть разочарование, что преступники не наказаны. Но в целом оценки хозяйственной деятельности правительства достаточно положительные. По опросу центра "Социальный мониторинг", проведенного в мае 2019 года, самыми желанными кандидатурами на пост главы правительства для украинцев являются Гройсман, Бойко, Смешко, Тимошенко. Более того, Владимир Гройсман - лидер премьерских симпатий (13%) и согласно исследованию Киевского международного института социологии, проведенного в марте 2019.

С началом предвыборной гонки (то есть, в течение последней недели) "Украинская стратегия" как проект Владимира Гройсмана демонстрирует самые высокие темпы роста поддержки среди респондентов. Об этом свидетельствует свежий опрос Института социологических исследований "Основа". Можно увидеть похожую динамику в партии "Голос" Вакарчука, которая, впрочем, действует в шоу-тренде "Слуги народа".

К другим политическим проектам, которые, условно говоря, представляют себя как "профи", а не мастеров развлекательного жанра, можно отнести "Оппозиционная платформа - За життя" и будущих партнеров Бойко-Медведчука с "Оппоблока". Они выступают за консервативный и пророссийский курс, но по крайней мере избиратель представляет, какие шаги от них ожидать после выборов и какую страну они строят.

Также в этом направлении работают с разным уровнем успешности Смешко ("Сила и честь") и Гриценко ("Гражданская позиция").

Кроме указанных двух трендов "шоуменов" и "профессионалов" есть большой круг политиков, которые пока разрываются "между умными и красивыми" и не могут выбрать окончательно. Это лидерские проекты "Европейская Солидарность" Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, правые партии типа "Свободы". С одной стороны, они имеют базовый электорат, а с другой - рейтинги тают, пока лидеры не могут адаптироваться к новым условиям.

Неудивительно, что альянсы не возникают или создаются нежизнеспособными. Кличко-Тимошенко или Кличко-Порошенко, Гройсман-Порошенко - неопределенность "старых" политиков всегда будет тянуть "новых" на дно. После объявления о том, что Гройсман будет идти на выборы отдельно от Порошенко, рейтинги главы правительства взлетели за неделю с 0,9% до 2,9% (опрос "Основы"). В конце концов, он заберет у Порошенко значительную долю базового патриотически настроенного электората. А Порошенко останется аккумулированный антирейтинг Зеленского - тот избиратель, который шоу-политики на деньги Коломойского категорически не воспринимает.

Будут ли новые тренды? "Комбат", "отцы нации в стиле Лукашенко", "антикоррупционеры из общественного сектора" - амплуа, которые себя изжили. Запрос на них будет небольшой. Основная борьба развернется между "эмоцио" и "рацио", причем время работает на "рацио".

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