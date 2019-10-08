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вторник, 08 октября 2019 16:06

Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны - Ляпина

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Проекты законов 1210 и 1210-1 должны быть отозваны - Ляпина
Председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является непредсказуемость действий власти и рост недоверия к ней со стороны бизнеса. Фото: Hubs.ua

Государственная регуляторная служба (ГРС) проанализировала проекты закона 1210 и 1210-1, выявила их потенциальное негативное влияние на экономику и отправила предупреждение о последствиях его принятия депутатам.

Об этом заявила глава ГРС Ксения Ляпина.

"Нам удалось спрогнозировать и показать потенциальное негативное влияние закона 1210. Но удастся ли нам повлиять на умы тех, кто сегодня принимает решения – это вопрос открытый. Потому что собственно мы направили свои прогнозы и депутатам. Они не слушали, хотя часть из них начала понимать, что они делают что-то не то. Мы направили это и в правительство, и мы сейчас направим Президенту. Надеемся, что это повлияет на ситуацию", заявила Ляпина.

По словам главы ГРС, одним из способов урегулирования ситуации вокруг закона является отзыв законов 1210 и 1210-1, которые могут быть возвращены в парламент после существенной их доработки.

При этом, Ляпина отметила, что основной проблемой сегодня является непрогнозируемость действий власти и рост недоверия к ней со стороны бизнеса, что автоматически повлечет за собой снижение экономики.

"Прогнозируемость уменьшилась даже по сравнению с тем, что было раньше. Я смотрела оценки, которые проводят различные рейтинговые структуры. Когда мы говорим, реформы, мы забываем, что реформа - это не самоцель, а это какие-то осознанные изменения, которые должны принести какой-то позитив", заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, проект закона 1210 и 1210-1 предполагают значительный рост стоимости добычи и переработки железной руды в Украине. В итоге, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз, этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Кроме того, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против принятия данных законов в их нынешнем виде.

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Дата
08
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