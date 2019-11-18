Продажа земли. Разумков говорит, что законопроект изменят

Максимальный лимит на землю в одни руки будет пересматриваться, говорит Разумков. Фото: УНІАН

При подготовке законопроекта об обороте земли пересмотрят максимальный объем земли для продажи в одни руки. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли.

Главные вызовы и предостережения, которые были связаны с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажа земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемые тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав.

Максимальный лимит на землю в одни руки тоже скорее всего будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков, пишет "РБК- Україна"

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.