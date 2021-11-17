Продажа малолетним лекарств влетит более чем в 20 тыс. грн штрафа - Рада приняла закон

Законодательные изменения сохранят здоровье и жизнь детей, пишут парламентарии. Фото: pixabay.com

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

За это 17 ноября проголосовали 315 народных депутатов.

Речь об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним лицам - не достигшие 14 лет.

За продажу лекарств малолетним, их доставку конечному потребителю-малолитному лицу, продающего будут штрафовать на 6800 - 13 600 грн.

За повторный поступок в течение года будут штрафовать на 13,6 тыс. - 23,8 тыс.

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"В лицее города Боярка Фастовского района Киевской области две семиклассницы во время перерыва пошли в аптеку и приобрели препарат-аналог "Но-шпа", а затем вернулись в школу и во время перерыва выпили по 40 таблеток каждая. Одну девушку спасти врачам не удалось. Ей было 13 лет", - говорится в объяснительной записке законопроекта.

15 июля Верховная Рада запретила продажу лекарств несовершеннолетним. Депутаты внесли изменения в закон "О лекарственных средствах".