Продажа малолетним лекарств влетит более чем в 20 тыс. грн штрафа - Рада приняла закон

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
За это 17 ноября проголосовали 315 народных депутатов.
Речь об установлении ответственности за продажу лекарственных средств малолетним лицам - не достигшие 14 лет.
За продажу лекарств малолетним, их доставку конечному потребителю-малолитному лицу, продающего будут штрафовать на 6800 - 13 600 грн.
За повторный поступок в течение года будут штрафовать на 13,6 тыс. - 23,8 тыс.
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"В лицее города Боярка Фастовского района Киевской области две семиклассницы во время перерыва пошли в аптеку и приобрели препарат-аналог "Но-шпа", а затем вернулись в школу и во время перерыва выпили по 40 таблеток каждая. Одну девушку спасти врачам не удалось. Ей было 13 лет", - говорится в объяснительной записке законопроекта.
15 июля Верховная Рада запретила продажу лекарств несовершеннолетним. Депутаты внесли изменения в закон "О лекарственных средствах".
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