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четверг, 16 января 2020 13:13

Призыв в армию – с 18 лет Зеленский подписал указ

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Призыв в армию – с 18 лет Зеленский подписал указ
В украинскую армию призывают с 18 до 27 лет. Фото: 5 канал

Президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении очередных призывов в армию в 2020 году. Юношей будут призывать с 18 до 27 лет, а не с 20, как было раньше.

Соответствующий документ от 16 января опубликован на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", – говорится в указе.

Призывы в этом году запланированы на апрель–июнь и октябрь–декабрь.

Этим указом президент также уволил в запас военнослужащих срочной службы.

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Предыдущие годы призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20–27 лет. В октябре в Генштабе заговорили о возвращении призыва на срочную службу с 18 лет. Там пояснили, что в 20 мужчины устраивают личную жизнь и "рассматривают службу в армии как нежелательную".

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16
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