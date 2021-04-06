Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки

 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
1 Просмотров: 621
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1314
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 171
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 270
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 810
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1710
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 585
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
13
3
15
3
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
НАТО впервые опубликовало обращение в соцсетях на украинском
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
С Аваковым и Кулебой: появились подробности поездки Зеленского в Катар
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 153
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 207
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1710
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 261
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1251
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 72
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
вторник, 06 апреля 2021 21:26

Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки

  Комментировать
Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки
Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Фото: Reuters

США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО находится в компетенции руководства Альянса.

"Это какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - заявила на брифинге представитель Белого дома Дженнифер Псаки, передает "Интерфакс-Украина".

Вашингтон обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский

Ранее президент Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что самым самым актуальным вопросом для Киева является получение Плана действий по членству в НАТО. Он проинформировал генсека НАТО о стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил от имени президента США Джо Байдена "решительные обязательства Соединенных Штатов по поводу НАТО". "США стремятся вдохнуть новую жизнь в НАТО", - заявил Блинкен во время открытой беседы под эгидой европейского Центра Карнеги с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
апреля

Воспевал неразделенную любовь более 40 лет

Подняли восстание против оккупантов

Деревянный и без педалей - презентовали новое транспортное средство

Сбили президентский самолет

Победителю Олимпийских подарили стадо баранов

Офицер оставил важное сообщение в бутылке

Проповедник основал христианскую секту

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 16497
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
Австралийская модель поделилась красотой в микротрусиках
6
 Просмотров: 16255
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 14643
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 13491
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 7857
Политика
СНБО сейчас готовит решение о ключевых мероприятиях на пути интеграции в НАТО
СНБО сейчас готовит решение о ключевых мероприятиях на пути интеграции в НАТО Просмотров: 324
Обещают завершить дела, в которых фигурирует Медведчук
Обещают завершить дела, в которых фигурирует Медведчук Просмотров: 297
Молдавские СМИ сообщают, что Чауса вывез военный атташе посольства Украины
Молдавские СМИ сообщают, что Чауса вывез военный атташе посольства Украины 1 Просмотров: 828
Депутаты Ивано-Франковской ОГА требуют повторного голосования на 87-м округе
Депутаты Ивано-Франковской ОГА требуют повторного голосования на 87-м округе Просмотров: 153
Кулеба - Лаврову: "В чувство надо приводить РФ"
Кулеба - Лаврову: "В чувство надо приводить РФ" Просмотров: 576
Больше всего комментируют
19
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Голосов: 6524
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть