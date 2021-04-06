Принятие Украины в НАТО зависит не от США - Псаки

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину. Фото: Reuters

США поддерживают Украину, но решение о вступлении в НАТО находится в компетенции руководства Альянса.

"Это какое-то время было стремлением украинцев, мы долгое время обсуждаем это намерение с Украиной, мы ее усиленно поддерживаем, взаимодействуем с ней и работаем над отражением дестабилизирующих действий против нее", - заявила на брифинге представитель Белого дома Дженнифер Псаки, передает "Интерфакс-Украина".

Вашингтон обсуждает с Киевом рост напряженности на Донбассе и участившиеся случаи нарушения режима прекращения огня.

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Ранее президент Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что самым самым актуальным вопросом для Киева является получение Плана действий по членству в НАТО. Он проинформировал генсека НАТО о стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил от имени президента США Джо Байдена "решительные обязательства Соединенных Штатов по поводу НАТО". "США стремятся вдохнуть новую жизнь в НАТО", - заявил Блинкен во время открытой беседы под эгидой европейского Центра Карнеги с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.