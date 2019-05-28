Принятие Избирательного кодекса завершится пшиком - представитель БПП

Чем ближе к выборам, тем меньше депутатов будет в парламенте, говорит Ирина Луценко. Фото: УНІАН

Верховная Рада не примет Избирательный кодекс.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко в кулуарах во вторник.

"Мои прогнозы. Считаю, что Избирательный кодекс принят не будет. Слишком много поправок, контраверсионных моментов, очень много устарелых норм. Рабочая группа не успевает этого делать. Будет выноситься на следующей пленарной неделе", - сказала она.

Луценко добавила: "Чем ближе к выборам, тем меньше народных депутатов будет в зале".

"Даже если рабочая группа успеет по блокам, по разделам занести этот Избирательный кодекс во втором чтении в зал, я уверена, что народных депутатов не будет", - заявила представитель БПП.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий просит комитет безотлагательно рассмотреть Избирательный кодекс и вынести его на голосование. Об этом он заявил на утреннем заседании во вторник.