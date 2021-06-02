Прицел на выборы. Для чего Зеленский создает университет

"Возникает предостережение, что именно министр образования Сергей Шкарлет выступает спикером создания университета", говорит Николай Скиба. Фото: Газета "День"

Строительство Президентского университета – это часть политической игры главы государства Владимира Зеленского. Проект нового заведения его команда готовит к следующим выборам. Такое мнение Gazeta.ua озвучил Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.

"Надо заниматься реформой образования в целом. Президент в прошлом году инициировал национальный совет по высшему образованию, запустил процесс создания стратегии, были рабочие группы. Потом это все заглохло. А теперь всплывает эта идея. Не доработав одно, взялись за другое. Те университеты, которые есть, вроде бы из прошлого, а этот – заведение будущего. Вузы сейчас ограничены во многих пунктах законодательством, возможно там надо исправить ситуацию? А потом создавать новый", – отмечает Скиба.

Когда политик уровня президента объявляет любую инициативу, это часть пиар-компании, отмечает эксперт. "Политики делают это с определенным прицелом. Например, выборы. Этот проект может начаться, его надо достраивать, и это будет дополнительный фактор нужности", – говорит Скиба.

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Также добавляет: "Нужны ли нам специалисты? Да, потребность есть. Они нужны и на государственной службе, если говорить о кибербезопасности. Но вопрос – могут готовить этих специалистов те университеты, которые есть сегодня? Они получают средства из госбюджета. Могли бы за дополнительное финансирование открыть новые специальности. Поэтому рассматриваю это как часть большой политической игры".

Скиба отмечает, настораживает также, что уже выставили макет с именами архитекторов.

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"В указе президента указано, что концепция только должен разработать Кабинет министров", – говорит эксперт.

Возникает предостережение, что именно министр образования Сергей Шкарлет выступает спикером создания университета, говорит Скиба. "Логично, чтобы этим занимался министр – это политическая фигура. А министерство – это средоточие выработки политик. Но если министру не доверяют специалисты, то он не может быть лидером. Здесь тоже предостережение, почему Шкарлета сделали спикером этой идеи. Без доверия, даже при условии ресурсов, будет буксовать реализация".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета в Киеве. Глава государства заявил, что в заведении будут заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности. Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Строительство, которое обойдется в 7,2 млрд грн, планируют завершить за три года.