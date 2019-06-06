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четверг, 06 июня 2019 19:19

При каких условиях Зеленский подпишет закон о временных следственных комиссиях

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При каких условиях Зеленский подпишет закон о временных следственных комиссиях
У Зеленского назвали условие для подписания закона о ВСК. Фото: ТСН

Назвали условия, при которых президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о временной следственной комиссии.

Закон должен соответствовать подходам, которые предлагал Зеленский, заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает "Сегодня".

Проект закона предусматривает расследование в рамках процедуры импичмента президента Украины.

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"Сам Владимир Зеленский инициировал вопрос об импичменте, о регулировании этой процедуры. Мы должны посмотреть, что придет на подпись к президенту, если эти подходы будут совпадать с тем, что предлагал Владимир Зеленский, то очевидно, что закон будет подписан в самые короткие сроки", - сказал Рябошапка на брифинге в четверг в Киеве.

Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и специальных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президенту. "За" проголосовали 279 народных депутатов.

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