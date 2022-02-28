Президенты восьми стран Евросоюза настаивают на немедленных переговорах по вступлению Украины в ЕС

Украина должна быть в ЕС. Фото: mukachevo.net

Президенты восьми стран-членов ЕС: Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения и Чехия призвали Евросоюз немедленно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС и предоставить ей статус страны-кандидата на вступление.

Президенты обнародовали совместное заявление.

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Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна вступить в Европейский Союз.

"Впоследствии Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье", – сказала она.

Утром 28 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому союзу по вопросу о присоединении. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.