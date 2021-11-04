Президентская фракция пополнится новым "слугой"

Сергей Кострийчук – 140-й в списке президентской партии.

Народным депутатом от "Слуги народа" вместо назначенной в правительство Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук.

Об этом сообщила пресс-секретарь президентской партии Юлия Палийчук.

"К фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии.

Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году - член высшего совета партии, в 2021-м - председатель контрольно-ревизионной комиссии", - сообщила.

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Будущий нардеп работал юристом в Министерстве аграрной политики, государственном предприятии "Украгролизинг", коммерческих структурах.

Окончил экономический факультет Национального университета государственной налоговой службы и юридический факультет Национального авиационного университета.

Проживает в поселке Теплык в Винницкой области, сообщала ЦИК.

4 ноября Верховная Рада назначила четырех министров. Алексея Резникова назначили министром обороны, Ирину Верещук - вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлию Свириденко - первым вице-премьером, министром экономики, Павла Рябикина - министром по вопросам стратегических отраслей. промышленности.