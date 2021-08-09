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Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ

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Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
СМИ: "Внутренняя политика Владимира Зеленского полностью базируется на тезисах, которые использовал Петр Порошенко"

На половине президентского срока Владимир Зеленский стал политическим двойником своего предшественника Петра Порошенко — играет на патриотизме и пытается узурпировать власть.

Об этом говорится в материале УНН.

"Каждый из нас — президент", оказалось байкой для приезжих. Президент здесь только один, и его власть стремится к абсолюту. Молодой, перспективный и несистемный Зеленский энергично ведет страну к узурпации и диктатуре", — пишет издание.

Президент демонстрирует категорическое неприятие критики, неспособность к диалогу, пренебрежение законом во имя амбиций, говорится в материале. Под предлогом защиты национальных интересов вмешивается в работу законодательной и судебной систем, что сводит на нет все демократические устремления Украины. Единолично назначает премьеров и министров, создает альтернативные органы, если существующие оказывают ему сопротивление. Чтобы не соблюдать регламент Рады и процессуальное законодательство, Зеленский перезапустил СНБО, который подменил собой суд: накладывает санкции, назначает олигархов, контрабандистов, воров в законе и тд. "Кроме красивой пиар-картинки, образа "хорошего царя" и других уже неоднократно озвученных "бонусов" для руководства государства от такого рода решений, все эти истории имеют общий негативный привкус. Это привкус узурпации власти", — цитирует УНН юриста Юрия Радзиевского.

Как сказано в материале, внутренняя политика Зеленского полностью базируется на тезисах, которые использовал пятый президент Петр Порошенко — "армія, мова, віра". Сменой главнокомандующего и установлением запрета чиновникам, включая спикеру Дмитрию Разумкову, посещать зону проведения ООС глава государства демонстрирует, что армия его личная прерогатива. "Отставка Арсена Авакова с должности главы МВД и разговоры о переподчинении Нацгвардии лично президенту лишь подтверждают курс Зеленского на монополизацию всех воинских подразделений. Что говорить об Офисе Генпрокурора, СБУ, АМКУ, которые Зеленский сделал "задним двором" Офиса президента", — пишет издание.

Вопреки критике Порошенко во время президентской кампании, Зеленский также перенял его тезисы о защите украинского языка и поместной церкви.

"Владимир Зеленский на выборах получил ошеломляющую поддержку украинцев благодаря тому, что он был другим – полностью отличался от старожилов отечественной политики. С тех времен прошло уже более двух лет. И все чаще в своих действиях, решениях и поведении, президент начинает напоминать своего предшественника… Модель управления, которую сегодня выстраивает Офис президента, все больше напоминает ручной режим, созданный Януковичем и несколько модернизированный Порошенко, со всеми вытекающими из этого последствиями", — пишет УНН.

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