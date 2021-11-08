Президент Зеленский не будет писать радиодиктант

Президент Владимир Зеленский не будет писать радиодиктант / Reuters

Президент Владимир Зеленский завтра, 9 ноября, не будет писать радиодиктант национального единства.

У него на утро запланированы другие мероприятия. О каких мерах речь идет, не уточнили. Об этом сообщили в Офисе президента.

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В Украине 21 радиодиктант национального единства состоится 9 ноября в 10:30. Время для отправки готового текста – сутки. Работы можно отправить по электронной почте: [email protected]

Все работы проверит специальная комиссия. Результаты будут оглашены до двух месяцев, в зависимости от количества полученных писем. Автор текста радиодиктанта - писатель Юрий Андрухович. Он-то и будет его читать.

Украинский антиолигархический закон является механизмом для сведения счетов президента Зеленского со своими политическими оппонентами, прежде всего с Порошенко. Об этом говорится в статье Дэвида Кларка на сайте Atlantic Council.