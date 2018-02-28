Президент вспомнил о досрочных выборах

Парламент будет работать, пока будут реформы, - президент.Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко заявляет, что еще не решил, баллотироваться ли на второй президентский срок.

"Хочу вас разочаровать - вы от меня этого не слышали", - заявил он на пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос о планах идти на следующие выборы президента, пишет "Українська правда"

"Решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вас об этом подробно проинформировать", - сказал глава государства.

"Сейчас нам надо заниматься объединением - всех политических сил, общества, государства. Я специально сделал досрочные парламентские выборы в 2014 году, чтобы мы имели, как минимум, почти четыре года на проведение реформ", - отметил Порошенко.

"Пока парламент, правительство и коалиция будут иметь возможность проводить реформы, мы будем работать", - заявил он.

Журналистка отметила: "По последним социологическим опросам лидирует Юлия Тимошенко. Как Вы собираетесь с этим вызовом справляться? Что может потенциально означать для страны президентство Тимошенко, готовы ли Вы ей проиграть?".

"Я не хотел бы с вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами обороны, внешней политикой, а не рейтингами. И занимаюсь этим с самого начала", - заявил Порошенко.

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Досрочных выборов не будет, будут очередные парламентские. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Андрей Парубий на общем брифинге 28 февраля.