Президент сравнил штурм Капитолия с Майданом

В то же время, Земан возложил ответственность за события в Вашингтоне 6 января на действующего президента США Дональда Трампа. Фото: flickr.com

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ему не нравятся революции вроде Майдана и приговорил штурм Капитолия в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда". По словам Земана, он не любит "насильственные" революции.

"Поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - отметил Земан.

Вместе с тем он возложил ответственность за события в Вашингтоне 6 января на действующего президента США Дональда Трампа.

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"Дональд Трамп не признал поражения, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, отходит", - заявил Земан.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.