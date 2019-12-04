Президент присвоил звания Героев Украины полковникам, которые подорвались на мине

Волочаеву и Каплунову присвоено звание Героев Украины. Фото: ТСН

Двум полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые 1 декабря погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно.

Соответствующий указ 3 декабря появился на сайте главы государства.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского отметили, что бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

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На днях в районе Старогнатьевки российские диверсанты попытались проникнуть вглубь украинских позиций. Их заметили и попытались остановить украинские офицеры. В штабе Операции объединенных сил рассказали, что полковники подорвались на взрывных устройствах.