Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ

Зеленский начал кадровые чистки. Фото: Президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.

Указ об освобождении Григория Остафийчука №341 / 2019 уже подписан, сообщает Интерфакс.

"Освободить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №341/2019 от 31 мая.

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Вместе с этим Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении главы СБУ Василия Грицака.

Президент Украины Владимир Зеленский, кроме государственной зарплаты, будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.