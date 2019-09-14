Президент представил нового главу Днепропетровской ОГА

Александр Бондаренко стал новым главой Днепропетровской ОГА. Фото: ukrinform.ua

Владимир Зеленский прибыл в Днепр, где представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации Александра Бондаренко.

Президент вручил Бондаренко удостоверение главы Днепропетровской ОГА, сообщает "Укринформ".

"Я приехал сюда в День города прекрасного города Днепр и поздравляю всех земляков днепровцев и хочу представить нового главу. Александр Бондаренко - молодой менеджер. Наше главное требование ко всем главам областных администраций - испытательный срок. До Нового года смотрим, как справляются. Если справится, то хорошо", - сказал Зеленский.

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13 сентября Кабинет министров на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Александра Бондаренко главой Днепропетровской облгосадминистрации. Бондаренко - харьковчанин. Он бизнесмен, владелец и акционер компаний "Би энд Би Фудз", "Сталь Бизнес Системы", "Филд Маркетинг" и "Лок Сток".