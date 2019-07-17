Президент поспорил с директором аэропорта

Дискуссия между президентом и директором аэропорта была оживленной.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Николаев 17 июля состоялась перепалка с директором аэропорта Федором Барной.

Разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количества необходимых на это средств и времени, пишет "Обозреватель"

"Вы хотите помочь, или нас построить здесь всех?" - в какой-то момент оживленной дискуссии спросил Барна у Зеленского.

Президент возмутился такому обращению: "Кого всех? Далее сами разбирайтесь, поехали!"

Однако Барна попытался его остановить, извинившись:

"Я извиняюсь. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы здесь был аэропорт?"

После этого разговор на повышенных тонах продолжился дальше.

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10 июля президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошла в Борисполе.