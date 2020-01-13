Президент подписал закон о штрафах для кнопкодавов

Зеленский подписал закон о штрафах для кнопкодавов. Фото: "УП".

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование.

"Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосования парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тыс. грн.)", - говорится в сообщении на сайте ОП.

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Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

В частности на этой неделе народные депутаты рассмотрят вопросы социального обеспечения военных и запуск программы кредитования предпринимателей. Об этом шла речь на согласительном совете в понедельник, 13 января.