Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства

Об этом Зеленский заявил во время пресмарафону.

Зеленский заявил, что в вопросе "ПриватБанка" он будет защищать только интересы Украины.

Во время пресс-марафона в Киевежурналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Формула Штайнмайера": президент признал ошибку

"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский готов покинуть пост, если этого потребует общество. Но советует первым подумать, кто придет на его место. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами, которая проходит в Киеве сегодня, 10 октября.