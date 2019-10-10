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четверг, 10 октября 2019 11:33

Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства

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Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства
Об этом Зеленский заявил во время пресмарафону.

Зеленский заявил, что в вопросе "ПриватБанка" он будет защищать только интересы Украины.

Во время пресс-марафона в Киевежурналисты спросили Зеленского, какова будет его реакция и позиция государства, если суд примет решение о возвращении акций бывшим собственникам "ПриватБанка".

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"В вопросе "ПриватБанка" я буду защищать нашу страну, только интересы государства Украина. Я пока что в своей жизни ни одному судье не звонил. Ничего не просил. Хотя у меня, как у человека, очень много вопросов к нашему суду. Посмотрим на результат. Если результат будет таковым, что мне нужно будет защищать Украину - я буду ее защищать", - отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский готов покинуть пост, если этого потребует общество. Но советует первым подумать, кто придет на его место. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами, которая проходит в Киеве сегодня, 10 октября.

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10
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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