Президент опроверг связь нового губернатора Одесской области с сепаратистами

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 459
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
1 Просмотров: 2430
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 468
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 927
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2079
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2098
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5598
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3033
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
10
7
4
3
4
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
"Харкалозакрой!" - застройщик Микитась напал на голову ОТО Пинчука
"Харкалозакрой!" - застройщик Микитась напал на голову ОТО Пинчука
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1755
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 603
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1800
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1827
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2358
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1035
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 14:33

Президент опроверг связь нового губернатора Одесской области с сепаратистами

  Комментировать
Президент опроверг связь нового губернатора Одесской области с сепаратистами
Слово і Діло

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие у нового главы Одесской облгосадминистрации Андрея Андрейчикова связей с местными сепаратистами, в частности Игорем Марковым.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает, пишет apostrophe.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

Глава государства официально назначит нового руководителя области за неделю.

Видеозапись диалога Зеленского относительно нового председателя ОГА опубликовал журналист Богдан Осинский на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В день приезда президента мужчина взял в заложники сотрудницу кредитного союза

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Одессе принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019".

Президент Украины присвоил имя 35-й бригаде морской пехоты. Он назвал ее в честь контр-адмирала Михаила Зеленского и наградил несколько моряков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент опроверг связь нового губернатора Одесской области с сепаратистами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июля

Украинцы разгромили московскую армию

Американскую школьницу повели в мавзолей Ленина

Самое читаемое
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 49501
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
Показали, чем жил СССР в 1960-1980-х
33
 Просмотров: 36576
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 35021
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 32053
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 29322
Политика
Зеленского просят отозвать кандидата от "Слуги народа" по 107 округу
Зеленского просят отозвать кандидата от "Слуги народа" по 107 округу Просмотров: 81
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество 3 Просмотров: 2799
"Украина должна быть в шенгенской зоне. Это реально сделать" - Порошенко
"Украина должна быть в шенгенской зоне. Это реально сделать" - Порошенко 1 Просмотров: 270
Зеленский обратился к семьям пленных моряков
Зеленский обратился к семьям пленных моряков Просмотров: 666
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа" 3 Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
10
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
2
Помилилася
2
Мир в Украине надо возвращать в "нормандском формате" - Палица
Голосов: 5602
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua