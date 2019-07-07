Президент опроверг связь нового губернатора Одесской области с сепаратистами

Слово і Діло

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает наличие у нового главы Одесской облгосадминистрации Андрея Андрейчикова связей с местными сепаратистами, в частности Игорем Марковым.

О возможных связях Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым президент ничего не знает, пишет apostrophe.

"Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал Зеленский.

Глава государства официально назначит нового руководителя области за неделю.

Видеозапись диалога Зеленского относительно нового председателя ОГА опубликовал журналист Богдан Осинский на своей странице в Facebook.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Одессе принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Украины и начала украинского-американских командно-штабных учений "Си Бриз-2019". Президент Украины присвоил имя 35-й бригаде морской пехоты. Он назвал ее в честь контр-адмирала Михаила Зеленского и наградил несколько моряков.