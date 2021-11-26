Президент очертил красные линии для олигархов

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что существуют некоторые красные линии, которые олигархи в Украине не могут пересекать.

Об этом он сказал во время пресс-марафона 26 ноября, передаёт Gazeta.ua.

Среди красных линий, по мнению президента, - платные митинги и подстрекательство населения.

"У тебя большие деньги - ты влияешь на выбор людей. Ты не имеешь права проводить платные забастовки, подстрекать население. Не имеешь права покупать депутатов. Не можешь указывать голосовать за того или иного человека. Как бизнесмен ты не можешь участвовать в выборах", - сказал Зеленский.

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На пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал об отношениях с олигархом Игорем Коломойским. Президент уверяет, что не ведет "союзнических" разговоров с Коломойским.