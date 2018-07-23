Президент не подписал один из "болезненных" законов

Закон должен повысить ответственность за вывоз леса из Украины. Фото: www.volynnews.com

Президент Украины Петр Порошенко не подписал закон, предусматривающий ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и усиления ответственности за контрабанду леса.

В то же время текст предложений президента по состоянию на понедельник, 23 июля, на странице законопроекта отсутствует, - пишет "Вголос".

"(Закон) готовится на рассмотрение с вето президента. 23.07.2018 возвращен с предложениями президента", - говорится в сообщении Верховной Рады.

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В начале июля Верховная Рада приняла закон № 5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.

Президент Петр Порошенко подписал закон о расширении льгот и гарантий для пострадавших участников Революции Достоинства.