Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
В нем он напомнил о международном празднике и поблагодарил всех, видео выложил на свой аккаунт в Instagram.
"Спасибо, Украина", говорится в сообщении.
Зеленский выразил слова благодарности своей жене, детям, друзьям и всем поддерживающим.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Хочу поблагодарить всех наших военных, всех медиков, всех тех, кто защищает наше государство и защищает наши границы и здоровье", сказал президент.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский с Коломойским приехали в "Буковель" - СМИ
8 января в Instagram появились фото Зеленского с отдыхающими в "Буковеле".
10 января президент запостил фото в Instagram с подписью, что это первый рабочий день в году, хотя фото прошлогоднее.
Пользователи соцсетей искали президента, считая, что он до сих пор находится на отдыхе.
Комментарии