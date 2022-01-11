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вторник, 11 января 2022 22:45

Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил

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Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Зеленский нашелся. Фото: Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

В нем он напомнил о международном празднике и поблагодарил всех, видео выложил на свой аккаунт в Instagram.

"Спасибо, Украина", говорится в сообщении.

Зеленский выразил слова благодарности своей жене, детям, друзьям и всем поддерживающим.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Хочу поблагодарить всех наших военных, всех медиков, всех тех, кто защищает наше государство и защищает наши границы и здоровье", сказал президент.

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8 января в Instagram появились фото Зеленского с отдыхающими в "Буковеле".

10 января президент запостил фото в Instagram с подписью, что это первый рабочий день в году, хотя фото прошлогоднее.

Пользователи соцсетей искали президента, считая, что он до сих пор находится на отдыхе.

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