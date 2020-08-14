Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей

Литве не все равно, что происходит в исторически близкой нам соседней стране - Науседа. Фото: Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с представителями действующих в Белоруссии неправительственных организаций, пообещал им поддержку и выразил готовность ввести санкции против белорусских властей.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы президента Литвы.

"Литве не все равно, что происходит в исторически близкой нам соседней стране. Уже некоторое время мы активно поддерживаем гражданское общество Беларуси - не случайно Вильнюс стал домом для многих правозащитных организаций. Мы всегда будем открыты для тех, кто борется за свободу, демократию и права человека ", - отметил Науседа.

По его словам, в Литве внимательно следят за ситуацией в Беларуси и готовы помочь ее жителям, "предоставляя убежище тем, кто подвергается преследованиям, а также оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим участникам протестов".

В ходе встречи обсудили ограничения информационной свободы властями Белоруссии.

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Науседа отметил, что активная вовлеченность гражданского общества Беларуси может определить будущее страны в долгосрочной перспективе.

"По словам президента, если белорусские власти откажутся принять план мирного урегулирования ситуации, международному сообществу придется принимать жесткие меры - вплоть до санкций", - заявили в пресс служба президента Литвы.

Сегодня, 13 августа в Беларуси к женскому мирному протесту - цепь солидарности присоединились врачи, железнодорожники, работники крупных предприятий, МАЗа, БелАЗа, "Керамин", МТЗ и многие другие. Вечером акции протеста и солидарности продолжают продолжаться.