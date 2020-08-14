Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 333
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1692
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 927
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 459
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1296
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1440
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18855
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
8
7
6
4
14
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1503
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1719
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 747
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2340
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 216
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
пятница, 14 августа 2020 02:40

Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей

  Комментировать
Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей
Литве не все равно, что происходит в исторически близкой нам соседней стране - Науседа. Фото: Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с представителями действующих в Белоруссии неправительственных организаций, пообещал им поддержку и выразил готовность ввести санкции против белорусских властей.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы президента Литвы.

"Литве не все равно, что происходит в исторически близкой нам соседней стране. Уже некоторое время мы активно поддерживаем гражданское общество Беларуси - не случайно Вильнюс стал домом для многих правозащитных организаций. Мы всегда будем открыты для тех, кто борется за свободу, демократию и права человека ", - отметил Науседа.

По его словам, в Литве внимательно следят за ситуацией в Беларуси и готовы помочь ее жителям, "предоставляя убежище тем, кто подвергается преследованиям, а также оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим участникам протестов".

В ходе встречи обсудили ограничения информационной свободы властями Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Президент услышал": в Беларуси заявили об освобождении более тысячи задержанных

Науседа отметил, что активная вовлеченность гражданского общества Беларуси может определить будущее страны в долгосрочной перспективе.

"По словам президента, если белорусские власти откажутся принять план мирного урегулирования ситуации, международному сообществу придется принимать жесткие меры - вплоть до санкций", - заявили в пресс служба президента Литвы.

Сегодня, 13 августа в Беларуси к женскому мирному протесту - цепь солидарности присоединились врачи, железнодорожники, работники крупных предприятий, МАЗа, БелАЗа, "Керамин", МТЗ и многие другие. Вечером акции протеста и солидарности продолжают продолжаться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Президент Литвы выразил готовность ввести санкции против белорусских властей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 35217
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 21609
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
5
 Просмотров: 15336
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 9648
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 9153
Политика
Глава МИД Германии посетит Украину в День Независимости
Глава МИД Германии посетит Украину в День Независимости Просмотров: 36
В Раду проходят 5 партий - опрос
В Раду проходят 5 партий - опрос 1 Просмотров: 972
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
 Просмотров: 558
Лишь 9% украинцев считают Россию братской
Лишь 9% украинцев считают Россию братской Просмотров: 207
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах Просмотров: 3447
Больше всего комментируют
5
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
2
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
2
Нардепа из ОПЗЖ Кузьмина поймали на лжи
1
"Давили. Говорили со мной на украинском" - Глюкоза возмутилась действиями пограничников
Голосов: 17388
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua