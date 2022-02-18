Президент Литвы призвал ускорить интеграцию Украины в Евросоюз

Науседа напомнил об успехах Украины: Фото: Reuters

Нужно ускорить интеграцию Украины в Евросоюз, сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Это мнение он высказал после неформальной встречи Европейского совета в Брюсселе, сообщает Delfi.

"У нас есть прекрасная возможность продемонстрировать это единство и больше говорить о том, почему мы раньше уделяли меньше внимания. Прежде всего - о четкой перспективе для Украины относительно интеграции в ЕС. У нас в декабре был саммит ЕС, который как раз был посвящен этому вопросу. Однако сегодня мы хотим говорить об этом более конкретно и предоставить четкие, в том числе финансово-экономические инструменты, чтобы это происходило быстрее", - сказал Науседа.

Он сказал, что Украина пытается проводить необходимые для интеграции реформы.

"Давайте согласимся, что Украина является ассоциированным партнером ЕС, придерживается тех же европейских ценностей и принципов. И несмотря на крайне сложные условия по-прежнему старается провести в жизнь необходимые реформы. Она изо всех сил демонстрирует эту мотивацию и серьезную подготовку к интеграции. Считаю, чтобы их не разочаровать, мы можем сделать больше и направить соответствующие сигналы", - сказал Науседа.

Президент Литвы говорит, что Москва должна предоставить все гарантии, что после учебы выведет из Беларуси 45 тыс. своих военнослужащих. Об этом он будет говорить во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Я также хочу говорить, что стянуто слишком много военной техники в Беларусь. И это российские войска, мы должны получить все гарантии и обещания, что эти мощности выведут с территории Беларуси после окончания военных учений" , - говорит Науседа.

8 февраля Эстония передала вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. На военно-морской базе сил обороны Эстонии украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного госпиталя.