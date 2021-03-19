Президент Литвы поел в пиццерии ветеранов

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Pizza Veterano в Киеве. Об этом сообщил в Facebook основатель пиццерии, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев.

"Сегодня у нас был президент Литвы.

Эта небольшая, европейская страна является активным союзником Украины в борьбе с расией. Литва хорошо помнит годы оккупации совком и именно поэтому они всячески помогают и поддерживают нас, нашу армию, наших ветеранов и наше сопротивление российской агрессии.

Когда я узнал, что президент хочет провести неофициальную встречу с украинскими ветеранами у нас, то я подумал, что будет классно сделать все пиццы и брускеты в традиционных цветах Литовского флага.

Это меньшее, что мы можем, учитывая уровень помощи этого государства. Накормили и поблагодарили", - написал Остальцев.

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Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины. Разговаривал на украинском. Заявил о поддержке Украины и осудил военную агрессию России.