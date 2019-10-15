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вторник, 15 октября 2019 15:00

"Президент имеет высокую поддержку" - "слуга народа" о социологии

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&quot;Президент имеет высокую поддержку&quot; - &quot;слуга народа&quot; о социологии
В "Слуге народа" говорят о дальнейшем повышении рейтинга. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Падения рейтинга власти пока нету.

Об этом в кулуарах сказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Мы не наблюдаем сейчас падения рейтинга. Потому что у президента довольно высокая поддержка.

Видим некоторые социологические опросы, которые показывают какое падение? 5-7%? Ну около 5%. Думаю это связано с довольно высокими ожиданиями по отмене тарифов, снижению налогов, повышению уровня жизни. Понимаем, эти процессы быстро не происходят. Люди должны увидеть улучшение. Когда увидят - мы все увидим другую ситуацию.

Если улучшения не увидим, то рейтинг будет падать не только у президента, и у парламента, Кабинета министров", - сказа "слуга народа".

"Должны предпринимать шаги на снижение тарифов, повышение уровня жизни, доходов, сокращение налогов. Это будет причиной повышения рейтингов", - добавил нардеп.

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Рейтинг президента Владимира Зеленского снизился за один месяц.

Положительно к деятельности главы государства относятся 66% украинцев. При этом в сентябре у Зеленского было 73%, свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Дата
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