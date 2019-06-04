Президент - государственный институт, а не фамилия, его надо контролировать - Вакарчук

Партия "Голос" определилась с позицией в будущем парламенте, который соберется после внеочередных выборов, назначенных на 21 июля Фото: Цензор.НЕТ

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV заявил, что планирует со своей политической силой помогать и поддерживать президента Владимира Зеленского после выборов в Раду.

Партия "Голос" определилась с позицией в будущем парламенте, который соберется после внеочередных выборов, назначенных на 21 июля, пишет РБК-Украина.

"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно, и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему или заставлять его выполнить свои обещания ", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что президент и все его решения нужно контролировать.

"Я уже говорил, что президент - это государственный институт, а не фамилия. Политика слепой веры президента - это старая политика. Мы ее совершенно не принимаем. Считаем, что президента нужно контролировать, усиливать и помогать там, где нужно", - сказал Вакарчук.

Не исключил, что взгляды в вопросе завершения войны в Донбассе могут совпадать со взглядами президента Владимира Зеленского.

"Прежде всего, когда мы говорим о человеческих судьбах, было бы цинично говорить о конкурентной борьбе. Когда мы говорим о жизни и завершении войны, - здесь не может быть конкуренции. Я уверен, что все проукраинские силы думают одинаково: как бы сделать так, чтобы война завершилась. Если Зеленский также это сказал, значит, мы движемся в одном направлении", - сказал Вакарчук.

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Лидер "Голоса" не сказал о планах по дальнейшей коалиции в новом парламенте и не назвал политсилы, с которыми готов сотрудничать.

"Что касается коалиции - давайте дойдем до парламента и тогда будем об этом думать", - добавил он.

Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Голос", с которой Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы. Партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015-м, чтобы идти на местные выборы.